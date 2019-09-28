زعيتر تمنى على جبق أن يكون دقيقاً: على المزارعين العودة للصيدلية الزراعية

أوضح وزير الزراعة السابق ​غازي زعيتر​، في حديث تلفزيوني، أن وزير الزراعة ليس لديه دور بالموافقة على دخول الأدوية الزراعية، في تعليق على كلام وزير الصحة العامة ​جميل جبق​، مؤكداً أنه لم تعط من جانب لجنة الأدوية الزراعية أي موافقة على أدوية مسرطنة.

وفي حين تمنى زعيتر من وزير الصحة العامة أن يكون دقيقاً قبل أن يتحدث، دعا الزارعين إلى العودة إلى الصيدلية الزراعية.