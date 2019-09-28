علق عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​ على كلام وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في كندا واتهاماته لـ"حلفائه" بعرقلة سير ​الدولة​، معتبرا أن "كلام باسيل غير غير مسؤول وغير مقبول ولا نعتبر أنفسنا معنيين لاننا نسعى وأكثر منه لبناء الموازنات الجيدة وسياسات مالية واقتصادية ونحاول أن نخلص البلد".

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كانت هذه تفاصيل خبر واكيم ردا على باسيل: نسعى أكثر منه لتخليص البلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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