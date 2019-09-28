شدياق: سوريا تسعى الى التطبيع مع لبنان من خلال مسألة النازحين وهذا نرفضه

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ​مي شدياق​، ان "مسألة الحوار مع ​سوريا​ وطرح التصويت في ​مجلس الوزراء​ في شأنه لن نمشي به، كما ان رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ لا يمكن ان يقبل بالتصويت، اما اذا طرح رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ الموضوع من خارج جدول اعمال الجلسة، فقد لا يدعو الحريري الى جلسة".

وأشارت شدياق في حديث تلفزيوني، الى ان هذا القرار يحتاج الى ثلثي الاصوات في مجلس الوزراء،" داعية الى "ان فلتفتح الدولة السورية الحدود اذا ارادت استعادة مواطنيها ​النازحين​، ولبنا قام بواجباته بتقديم المبادرات لعودتهم، فيما سوريا تسعى الى تطبيع العلاقات مع ​لبنان​، من خلال مسألة النازحين، وهذا لن نقبل به،" وأكدت ان "ليس من مصلحة لبنان تحدي ​المجتمع الدولي​ بفتح حوار مع سوريا".