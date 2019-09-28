الريس: خطاب المؤامرات مضى عليه الزمن والافضل تحويل السجال السلبي لنقاش ايجابي

علق مفوض الاعلام في ​الحزب "التقدمي الاشتراكي​" ​​​رامي الريس​​ على كلام وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في كندا واتهاماته لـ"حلفائه" بعرقلة سير ​الدولة​، قائلا "الافضل الذهاب إلى تعزيز الحلول للازمة الاقتصادية وانشاء تفاهمات علمية وتقنية حول الملفات الاقتصادية خاصة موضوع ​الكهرباء​ الذي يتطلب الكثير من العمل".

وفي حديث تلفزيوني، اعتبر الريس أن "خطاب المؤامرات مضى عليه الزمن والافضل ان نحول السجال السلبي إلى ​النقاش​ الايجابي".