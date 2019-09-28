الريس: خطاب المؤامرات مضى عليه الزمن والافضل تحويل السجال السلبي لنقاش ايجابي

علق مفوض الاعلام في الحزب "التقدمي الاشتراكي" رامي الريس على كلام وزير الخارجية جبران باسيل في كندا واتهاماته لـ"حلفائه" بعرقلة سير الدولة، قائلا "الافضل الذهاب إلى تعزيز الحلول للازمة الاقتصادية وانشاء تفاهمات علمية وتقنية حول الملفات الاقتصادية خاصة موضوع الكهرباء الذي يتطلب الكثير من العمل".
وفي حديث تلفزيوني، اعتبر الريس أن "خطاب المؤامرات مضى عليه الزمن والافضل ان نحول السجال السلبي إلى النقاش الايجابي".
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