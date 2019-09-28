مصادر الوطني الحر لـLBC: كلام باسيل واضح ومن يعرقل معروف و"منشاف"

علقت مصادر "​التيار الوطني الحر​" عبر قناة الـ"LBC" على كلام وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في كندا واتهاماته لـ"حلفائه" بعرقلة سير ​الدولة​، قائلة "كلام باسيل واضح وهو قال ما قاله ومن يعرقل معروف و"منشاف" ويهول في الاعلام و يبث الشائعات".

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