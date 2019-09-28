أعلن رئيس ​جمعية حماية المستهلك​ ​زهير برو​، في حديث تلفزيوني "أن ما حدث في الايام الاخيرة محاولة بعض الناس الاستفادة من الفرق على ​الدولار​ ما يستوجب تحرك وزارات ​الاقتصاد​ والمالية و​مصرف لبنان​ بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك، لطمأنة المواطنين على أوضاعهم المالية."

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كانت هذه تفاصيل خبر برو: على الوزارات المعنية بالوضع القائم التحرك بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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