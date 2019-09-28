الطقس غداً غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن الطقس المتوقع في ​لبنان​ هو غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

أما الإثنين، فقليل الغيوم الى غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر، بينما الثلاثاء غائم جزئيّاً الى غائم، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تشكل ضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.