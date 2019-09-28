حسام زكي: لقاء أبو الغيط والمعلم كان عابراً ولا يحمل رسائل سياسية

أوضح الأمين العام المساعد ل​جامعة الدول العربية​ ​حسام زكي​، في حديث تلفزيوني، أن لقاء الأمين العام ​أحمد أبو الغيط​ ووزير الخارجية السورية ​وليد المعلم​، على هامش إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا يحمل رسائل سياسية.

وأشار زكي إلى أن اللقاء كان عابرا وتم تصويره من الجانب السوري، مؤكداً أنه لم تعقد أي لقاءات أخرى مع الوفد السوري، لكنه أوضح أن ​الأزمة السورية​ كانت حاضرة على جدول أعمال أبو الغيط في جميع اللقاءات التي عقدها.

وأكد زكي عدم وجود أي إجماع أو توافق على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، لافتاً إلى أن رفع تجميد عضوية سوريا في الجامعة سيكون مشروطاً.