شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: سنتحمل مسئوليتنا تجاه الوطن وسنكون درعه فى مواجهة الجيل الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب الوفدى سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الشكر للمستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وأعضاء الهيئة العليا للحزب وشباب الوفد وجميع الوفديين على هذا المعسكر الذى حقق نجاحًا كبيرًا.

جاء ذلك خلال المحاضرة الأخيرة بعنوان محاضرة «مستقبل الإعلام فى مصر»، فى معسكر شباب الوفد المقام فى مدينة العين السخنة بحضور 200 شاب وفدى، وعدد من قيادات حزب الوفد وشباب بيت الأمة، وعدد من أعضاء الهيئة البرلمانية الوفدية.

وأوضح "وهدان" أن القيمة التاريخية والوطنية لحزب الوفد كبيرة جدا وفى هذه المرحلة فإن قيمة الوفد فى شبابه ورجاله، مشددا على أن الوفد ضمير الأمة وسيظل ضمير الأمة وأنه دائما يقف إلى جوار الدولة المصرية، وأنه تم تأسيسه على يد سعد باشا زغلول زعيم ثورة 1919 التى علمت العالم كيف يكون الحفاظ على الأوطان.

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وأضاف "وهدان" أن عبارة "الوفد ضمير الأمة" تحمل أعضاء الحزب مسئولية كبير وخاصة الشباب حتى يكونوا على قدر مستوى تاريخ حزب الوفد المشرف، قائلا: "علينا أن نعلم من حولنا أن المعارضة يجب أن تكون وطنية، ونحن نعمل الآن فى مرحلة بناء الوطن ونحن بالفعل ضمير الأمة، وفكرنا مستنير ومن خلال حبنا لهذا الوطن".

وشدد "وهدان" على أهمية أن يكون الجميع جنود من أجل مصر ونصبح دروع حماية ضد حروب الجيل الرابع التى تعتمد على نشر الأكاذيب والشائعات ودورنا الوطنى هو التصدى لهذه الأكاذيب والوقوف خلف الدولة المصرية وتحمل مسئولية حماية الوطن.

ووجه "وهدان" الشكر لأعضاء اللجنة المشرفة على المعسكر والتى تتكون من طارق تهامى وجمال شحاتة ومحمد فؤاد، وجميع من ساهم فى نجاح المعسكر.