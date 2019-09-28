شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم "تميم": تنظيم الحمدين الإرهابى يريد حرق مصر بمن فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، ابن عم تميم بن حمد، وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة أن تنظيم الحمدين يسعى لحرق مصر بعدما شهدت مصر نموا اقتصاديا خلال الفترة الحالية.

وقال الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "بعدما اعترف تميم بن حمد بتدخله فى ليبيا هاهو يسلط أبواقه ومرتزقته بشكل صريح ضد مصر".

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