4 خفراء ولص.. تفاصيل جديدة في مقتل شاب داخل مخزن بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت مصادر أمنية مسؤولة عن عدد المتهمين المقبوض عليهم في جريمة مقتل شاب بمركز كرداسة شمال المحافظة.

وقال المصادر في تصريحات لمصراوي، إن تحريات المباحث توصلت إلى أن المتهم الرئيسي خفير خصوصي استعان بـ3 آخرين من زملائه لاستدراج المجني عليه "مصطفى خليل" 17 سنة، إلى مسرح الجريمة "مخزن" بمنطقة الرشاح.

أضافت المصادر -التي رفضت نشر اسمها- أن المتهمين الأربعة أبرحوا الشاب ضربا حتى فارق الحياة بدعوى تورطه في سرقة هاتف الخفير قبل يومين.

أشارت المصادر إلى أن المتهم الخامس هو صديق الضحية، والذي ثبت تسلله إلى المخزن، واستيلاءه على هاتف الخفير، وأمكن ضبطه في أحد الأكمنة، وأرشد عن مكان تصريفه للهاتف.

البداية تعود إلى بلاغ تلقاه اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، من مأمور قسم شرطة كرداسة بالعثور على جثة شاب بمنطقة الرشاح.

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شكل العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة تنسيقا مع قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط وحدة مباحث كرداسة.

جهود البحث والتحري التي قادها العميد طه فوده رئيس مباحث قطاع أكتوبر، توصلت إلى أن شابا اصطحب المجني عليه ويدعى "مصطفى الشيخ" 17 سنة، وتوجها إلى مخزن بدائرة المركز دون إخباره بالسبب، إذ تسلل الأول إلى الداخل واستولى على هاتف محمول "صيني" خاص بالخفير، وفر هاربا.

حسب تحريات الرائد خالد المرشدي معاون أول مباحث كرداسة، باع المتهم الهاتف مقابل 500 جنيه دون معرفة الضحية "مصطفى".

الخفير المعين على المخزن قام بتفريغ كاميرات المراقبة التي التقطت الشابين، واستدرج اثنان من زملائه المجني عليه، واعتدوا عليه بالضرب المبرح مع تأكيده على عدم تورطه في سرقة الهاتف قائلا "أنا مسرقتش حاجة" حتى فارق الحياة متأثرا بإصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تجمع الأهالي على صوت الصراخ واستغاثة "مصطفى" إلا أن الخفراء أخبروهم "مسكنا حرامي" وتكشف المستور لدى وصول قوات الشرطة بقيادة المقدم إسلام سمير رئيس المباحث ومعاونه النقيب إسلام شوق، وأمكن ضبط المتهمين الخمسة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.