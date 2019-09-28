قطاع الأعمال: اتفاق نهائي لتصنيع سيارة كهربائية في مصر في ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تقترب من إعلان اتفاق نهائي مع شركة صينية لتصنيع سيارة كهربائية في مصر بحلول نهاية ديسمبر المقبل.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية، على هامش افتتاح مول صيدناوي، أن الوزارة اتفقت مع شركة دونج فينج الصينية على موديلات السيارات الكهربائية المزمع تصنيعها في مصر.

وأوضح "زرنا الشركة، واختبرنا موديلات السيارات، وننتظر وفد فريق عمل من الشركة لزيارة مصانعنا في حلوان الشهر المقبل، لإجراء دراسة كاملة للمشروع، على أن يتم إعلان الاتفاق النهائي أواخر ديسمبر المقبل".

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وتستهدف الشراكة مع شركتي النصر للسيارات والهندسية لصناعة السيارات التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية، تصنيع سيارة كهربائية بالكامل في مصر لخدمة السوق المحلي.

وكان وفد من الوزارة، أجرى زيارة لعدد من مصانع شركة دونج فينج الصينية لصناعة السيارات، مطلع الشهر الجاري، والتقى رئيس الشركة ونائبه وعدد من كبار التنفيذيين.

وزار الوزير والوفد المرافق، مصانع تجميع جسم السيارات من طراز دونج فينج بموديلاتها المختلفة مع التركيز على السيارات الكهربائية بشكل خاص سواء المخصصة للاستخدام الملاكي أو الأجرة، حيث تم اختبار عدد من السيارات الكهربائية القابلة للتجميع في مصر، بحسب بيان سابق من الوزارة.

وبحث اللقاء فرص التعاون الممكنة مع الشركة لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر، حيث تم تقديم عرض حول شركتى النصر للسيارات والهندسية للسيارات التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - وأهم المزايا النسبية والتنافسية التى تتمتع بها الشركتان في السوق المصرية.