محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:
قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه سيتم البدء في أعمال تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، خلال الشهر المقبل.
وأوضح "والي" في تصريحات لمصراوي، السبت، أن الهيئة انتهت من دراسات تطوير الخط الأول للمترو "المرج- حلوان" نهائيا، وتستعد حاليا للبدء في أعمال التطوير، مضيفًا أن الهيئة تعاقدت مع شركات مصرية وعالمية لتنفيذ الخطة، وإدخال أحدث وسائل التكنولوجيا على عملية التشغيل، فهذا الخط يعمل منذ 32 عامًا، وفي حاجة ماسة إلى التطوير.
ولفت إلى أنه سيتم إعادة تأهيل الخط بشكل كامل من حيث البنية الأساسية كتطوير شبكات الكهرباء والإشارات ونظام التحكم والمعدات والمنشآت، وأيضًا الارتقاء ورفع كفاءة الوحدات القديمة المتمثلة في القطارات، وكذلك شراء قطارات جديدة خاصة لخدمة هذا الخط.
وبخصوص تطوير الوحدات المتحركة أو القطارات، ذكر رئيس هيئة الأنفاق، أن الخط الأول يعمل به أكثر من 60 قطارًا "عادي ومكيف"، مضيفا: "ندرس رفع كفاءة القطارات، وتحديث الأنظمة والورش، في ظل التشغيل، لتكون قابلة للتطوير وذات مستوى عالٍ".
أما عن تمويل أعمال التطوير، فقال "والي" إنه "يتم الاعتماد على قرض خارجي من أجل خطة التطوير، وسيتم تحقيق ذلك بأحسن المواصفات وأنسب الأسعار، فقد تتم الترسية على شركات مصرية متعاونة مع أخرى أجنبية، مثلما حدث في مترو مصر الجديدة لبدء العمل".
ولفت إلى أن تطوير الخطوط القديمة على رأس أولويات الهيئة خلال الفترة الحالية لخدمة ملايين المصريين من مستخدمي المترو يوميا، موضحا أن الخط الأول ينقل 1.4 مليون راكب يوميا.
كانت هذه تفاصيل خبر تبدأ الشهر المقبل.. "الأنفاق" تكشف تفاصيل تطوير الخط الأول للمترو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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