مجهولان يضرمان النيران في روضة أطفال بكييف

قام مجهولان، بإضرام النار في روضة للأطفال، بمنطقة أوبولينسك في العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت الشرطة المحلية، إن النار انتشرت في الطابق الثاني من المبنى.

وجاء في بيان الشرطة: "سجلت كاميرات المراقبة في المبنى، وجود شابين مجهولين، كانا يسيران

بالقرب من المدخل الرئيسي. واكتشفت الشرطة وجود خلع في أحد أبواب الطوارئ في المبنى، وفي الغرف التي وقع فيها الحريق، كانت الأشياء مبعثرة، وعثر رجال الشرطة هناك، على بصمات أصابع كثيرة، يعتقد أن بعضها يعود للمجرمين".

ولم يسفر الحريق عن أية إصابات، واقتصرت الخسائر على الماديات. ولا يزال التحري والتحقيق مستمرا، لتحديد كل ظروف وملابسات الجريمة. وتم فتح قضية جنائية، وفقا لمادة "التدمير المتعمد أو إلحاق الأضرار بالممتلكات"، التي يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات.