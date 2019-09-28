أكد وزير الخارجية، سامح شكري، حرص مصر على استقرار دولة جنوب السودان "الشقيقة".
جاء ذلك - خلال المباحثات التى عقدها الوزير اليوم السبت مع نظيرته في جنوب السودان، أوت دينق أشويل ، على هامش اجتماعات الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك - حيث جرى بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلديّن، والقضايا ذات الاهتمام المُشترك.
وصرح المُستشار أحمد حافظ ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شُكري أكد - خلال
وأضاف أن اللقاء تطرق إلى بحث سُبل دفع مسار التعاون الثنائي بين البلدين، والتعرُف على احتياجات جنوب السودان في مجال "بناء القدرات" ، في ضوء الدور الذي تلعبه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بهذا الشأن.
تقدير بلادها للدور المصري الداعم لبلادها وللاستقرار في المنطقة، لافتة إلى تطلُع جنوب السودان نحو تعزيز علاقات التعاون مع مصر خلال الفترة المُقبلة، تنفيذاً لتكليفات القيادتين السياسيتين في كلا البلدين، وتلبيةً لتطلعات وآمال الشعبين "الشقيقين".
ومن جانبها، أعربت وزيرة خارجية جنوب السودان ، عن
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن الوزير شكري أطلع نظيرته "الجنوب سودانية " خلال اللقاء - على مُستجدات مفاوضات سد النهضة الأثيوبي، مُعرباً عن عدم ارتياح مصر لطول أمد المفاوضات ، مع التأكيد على أهمية سير عملية التفاوض بحُسن نية ، بما يُساعد على التوصل لاتفاق عادل ومنصف يُراعي مصالح الدول الثلاث : مصر وإثيوبيا والسودان.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على استقرار جنوب السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.