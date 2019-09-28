صحيفة أمريكية: أبوظبي أكبر المستفيدين اقتصادياً من قصف أرامكو

قالت صحيفة " وول ستريت جورنال" الأمريكية، السبت، إنّ الإمارات أصبحت المستفيد الرئيسي من الهجمات على أرامكو في السعودية (14 سبتمبر الجاري).



وأضافت الصحيفة، أن الإمارات زادت من صادراتها النفطية خلال الأسبوعين الأخيرين بنحو 100 ألف برميل يومياً، كما أدت دوراً رئيسياً في المساعدة على استبدال المنتجات المكررة التي كانت عرضة للإلغاء من السعودية.



وكشفت الصحيفة أن السعودية تشتري أيضاً خام مربان من الإمارات القريب من خصائص النفط العربي الخفيف الذي لا تستخدمه كثيراً للتكرير في مصافيها النفطية، ما يرجح أنها تبيعه لسد الثغرات في المعروض لديها.

يشار إلى أن منشآت نفطية سعودية (بقيق وهجرة خريص) تعرضت لاستهداف بالطائرات المسيرة، في 14 سبتمبر 2019، ألقى بظلاله بقوة على الأسواق العالمية؛ إذ انخفض إنتاج المملكة النفطي إلى النصف، في هجوم تبنته مليشيا "الحوثي"، في حين اتهمت الرياض وواشنطن إيران بالوقوف خلفه.