مقتل 8 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي غرب تكريت

أعلن الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، مقتل 8 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي غربي مدينة تكريت.

وأضافت أن "العملية أسفرت عن قتل ثمانية عناصر من داعش الإرهابي إثر ضربة جويه لطيران التحالف، وتدمير أربعة أوكار أحدها مفخخة، كما تم تدمير ملجأ وثلاث سيارات ودراجة نارية كانت معدة للتفخيخ".

وذكرت الخلية في بيان بحسب موقع "السومرية نيوز"، أن "قوة مشتركة من اللواء ٢١ في فرقة المشاة ١٤ وفوج التكتيكي الخاص التابع إلى مديرية شرطة صلاح الدين، ضمن قيادة عمليات صلاح الدين، تمكنت بإسناد من طيران الجيش وطيران التحالف الدولي، من تنفيذ عملية أمنية لملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابي في جزيرة الصينية غرب مدينة تكريت".

نفذ جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، عملية أمنية واسعة شمالي محافظة صلاح الدين.

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، إن "العملية شملت جبل مكحول وقرى النمل وجبل الخانوكة الممتدة غربي نهر دجلة من قضاء بيجي حتى قضاء الشرقاط 110 كيلومترات شمالي مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين.

وأضاف العقيد البازي أن" العملية أسفرت عن تدمير عشرات الأنفاق والأوكار والمضافات التي يستعملها تنظيم داعش للغش والاختباء وينطلق منها لتنفيذ عمليات عسكرية ضد القوات العراقية والمدنيين على حد سواء".

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وأوضح العقيد البازي أن" القوات الأمنية تمكنت بمساعدة من طيران التحالف الدولي الذي وفر غطاء جويا ومعلومات عن حركة عناصر داعش من الوصول الى بعض الأودية السحيقة التي لم تصلها القوات العراقية من قبل، مشيرا إلى مقتل ثلاثة من مسلحي داعش والاستيلاء على أسلحة وأعتدة متنوعة فضلا عن تدمير تجهيزات عسكرية وغذائية ومؤن".

وشدد العقيد البازي على أن" هدف العملية هو منع مسلحي داعش من إقامة أوكار ثابتة معززة بالرجال والمعدات تمكنه من مهاجمة القوات العراقية".

وكانت القوات الأمنية العراقية قد نفذت عمليات تفتيش ودهم عدة للمنطقة ذاتها لكنها لم تترك تواجدا على الأرض يمنع مسلحي داعش من العودة للمنطقة التي تتميز بتضاريسها الوعرة وطرقها الصعبة التي تسهل عمليات الاختباء والهجوم منها ومن ثم العودة اليها.

