شاب يتزوج عجوزا تكبره بـ57 عاما للتهرب من التجنيد الإجباري

زعم شاب، يبلغ من العمر 24 عاما، حبه لعجوز عاجزة تبلغ من العمر 81 عاما، ليعلن زواجه عليها، في الوقت الذي ادعت فيها العجوز أن زوجها شاب صالح يعتني بها.

قصة الشاب الأوكراني، الذي تزوج عجوزا عاجزة تكبره بـ57 عاما، لم تنل ردود أفعال إيجابية لدى القائمين على قسم التجنيد في الجيش الأوكراني، الأمر الذي أدى لقيام المسؤولين في البلاد بطلب فتح تحقيق حول واقعة الزفاف، والتي ادعوا أنها من أجل التهرب من التجنيد الإجباري، وفق ما أوردته وكالة سبوتنيك.

وحسب القانون الأوكراني، فإن التجنيد إلزامي في البلاد، لكن توجد بعض الاستثناءات التي تسمح للبعض بتجنبه، ففي حال رعاية زوجة عاجزة وإثبات ذلك من خلال أوراق نظامية تثبت الزواج وحالة العجز، فإن الشخص يعفى من الخدمة.

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جيران العجوز قالوا إنها تعيش في المنزل بمفردها، وإن الشيء الوحيد الذي يوثق زواجهما هو حضور الزوج من أجل وثيقة الزواج التي يأخذها معه كل مرة، عندما يظهر فيها مسؤولو التجنيد في المنطقة لأخذ مجندين جدد ليعرض دليل الزواج، ودليل إعاقتها، كانوا يسمحون له في كل مرة بأن يعود إلى البيت دون الالتحاق بالجيش.

المفوض المسؤول عن شعبة التجنيد في المنطقة، قال إن الشاب طلب تأجيل تجنيده، لأنه هو الوصي على شخص معاق مسجل.

وأضاف أنه ليس ثمة شيء لفعله على الصعيد القانوني، لأنه قدم شهادات الزواج، وقدم شهادة تفيد بأنه كان مقيما في المنزل الذي يرعاها فيه.