الدوري الإسباني.. برشلونة يحقق فوزه الأول خارج الديار بثنائية في شباك خيتافي

تغلب فريق برشلونة، بهدفين نظيفين، اليوم السبت، على مضيفه خيتافي، ضمن مباريات الأسبوع السابع من مباريات الدوري الإسباني.

وأنهى الفريق الكطلوني الشوط الأول متقدما بهدف نظيف، أحرزه الأوروغواياني لويس سواريز في الدقيقة 41، قبل أن يعزز زميله جونيور فيربو، الحصة بهدف ثان، أربع دقائق على بداية الجولة الثانية من المباراة.

وحقق البارصا بذلك فوزه الرابع في “الليغا” هذا الموسم، والثاني على التوالي، مقابل تعادل وحيد، بينما مني بالهزيمة في مناسبتين.

ورفع بطل إسبانيا، رصيده إلى النقطة 13 مرتقيا لوصافة الترتيب بشكل مؤقت، بينما ظل خيتافي في المركز الحادي عشر، بمجموع سبع نقاط، بعدما تعرض لهزيمته الثانية، مقابل فوز وحيد، وأربع تعادلات.