لم أعلم برسميتي إلا أربع ساعات قبل بداية المباراة.. الخروبي يوضح أسباب هفواته أمام الجيش الملكي

أكد ياسين الخروبي، حارس مرمى فريق الوداد الرياضي، أنه لم يكن على علم بمشاركته أساسيا، في المباراة التي جمعت فريقه بالجيش الملكي، الثلاثاء الماضي، إلا قبل أربع ساعات على بداية اللقاء، الذي اندرج ضمن دور سدس عشر نهائي كأس العرش.

وقال الخروبي الذي تعرض لانتقادات واسعة، بسبب الأخطاء التي ارتكبها في المباراة، وكلفت الفريق الأحمر الإقصاء، قال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”: “أعرف أنها كانت ليلة حزينة على جمهور الوداد، لكنها كانت أكثر بالنسبة لي”.

وأضاف الحارس الاحتياطي لبطل المغرب: “عشت أسوء اللحظات في مسيرتي الكروية، لا أريد الاختباء خلف الأعذار، لكنني في حاجة لتوضيح ما حصل، وأشكر الجمهور الودادي على المساندة والدعم”.

يذكر أن المباراة، التي احتضنها المركب الرياضي محمد الخامس، بالدار البيضاء، انتهت بفوز الجيش الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليضمن عبوره لثمن نهائي الكأس الفضية، حيث سيواجه الدفاع الحسني الجديدي، الأربعاء القادم.