ملحقا الهزيمة الأولى بلايبزيغ.. حارث يقود شالكه لوصافة “البوندسليغا”

قاد الدولي المغربي، أمين حارث، اليوم السبت، فريقه شالكه 04 إلى تحقيق انتصار مهم، قوامه ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، أمام مضيفه لايبزيغ، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الألماني.

ونجح حارث في إحراز هدف من ثلاثية الأزرق الملكي، موقعا بذلك هدفه الرابع في “البوندسليغا”، هذا الموسم.

وأنهى شالكه الشوط الأول متقدما، بهدفين نظيفين، وقع الأول ساليف ساني، بعد مرور 29 دقيقة على ضربة البداية، قبل أن يظهر صاحب 22 عاما، ويعزز تقدم فريقه بهدف ثان عند الدقيقة 43، عن طريق ركلة جزاء.

وتمكن الفريق الزائر، في الجولة الثانية من المباراة، التي احتضنتها أرضية ملعب “ريد بول أرينا”، وتحديدا عند الدقيقة 59 من توقيع الهدف الثالث في شباك لايبزيغ، بواسطة اللاعب رابي ماتوندو، بينما تكفل إيميل فورسبيرغ بإحراز هدف حفظ ماء الوجه لصاحب الأرض.

وألحق شالكه الهزيمة الأولى بلايبزيغ في “البوندسليغا”، هذا الموسم، وهي الهزيمة التي كلفته فقدان الصدارة لصالح بايرن ميونيخ الفائز على مضيفه بادربورن، ليرفع رصيده إلى النقطة 14، متقدما بنقطة وحيدة عن شالكه ولايبزيغ صاحبي مركز الوصافة.