شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. المقاومة الجنوبية بالضالع تفشل زحفا واسعا للحوثيين باتجاه حجر السُفلى والان مع التفاصيل

تمكنت قوات المقاومة الجنوبية فجر اليوم السبت من التصدي وكسر لزحف واسع كانت قد أقدمت عليه المليشيات الحوثية باتجاه عدد من المواقع في مختلف جبهات القتال بمنطقة حجر السُفلى شمال غربي الضالع.

وأوضحت المصادر، أن المليشيات الحوثية حاولت عند منتصف ليلة أمس التقدم باتجاه مواقع قوات المقاومة الجنوبية انتهى بالإنكسار، واستطاعت وحدات من المقاومة الجنوبية إجبار المليشيات على التراجع تحت وطأة نيرانها التي امطرت عناصر المليشيات الراجلة باشتباكات مباشرة حتى عادت إلى مواقعها السابقة في منطقة بتار ومعسكر الجُب.

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واستخدمت المليشيات الحوثية في في هذا الهجوم سلاح 23 تمركز وسط قرية بتار بجانب الدار القديم للقرية، والذي حاولت فيه التمشيط والتغطية لعناصرها المهاجمة باتجاه مواقع المشاريح وحبيل الفرخ، إلا أن كل محاولاتها انكسرت وفشلت أمام صمود واستبسال المرابطين في هذه المواقع.

واندلعت المواجهات عند منتصف الليل بداية من جبهة المشاريح شمال غربي حجر وتوسعت باتجاه مواقع حبيل الفرخ وطُران والمساويد والقفلة -الذي يرابط فيها من أهالي المنطقة- واستمرت بشكل متقطع حتى الساعة الثالثة فجراً.

وتحاول المليشيات الحوثية منذ أيام باستماته وبهجمات متكررة معززة بتغطية نارية بعربات البي ام بي وبأسلحة 23 ومدافع الهاون وغيرها من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، التقدم باتجاه جبهات المشاريح وحبيل الفرخ وطُرّان إلا انها سرعان ما تتراجع وتنكسر لما تلاقيه من صمود يسطره المرابطين من المقاومة الجنوبية في هذه الجبهات والمواقع.