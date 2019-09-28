شكرا لقرائتكم خبر عن العميد سمير راغب: قطر "عصابة" تخترق المجتمعات بالتمويل والرشوة والان مع التفاصيل

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، أن قطر على رأس التنظيم الدولى للاخوان، مؤكدا أن الدوحة تقوم بدور "عصابة" وليس دور دولة فيما يتعلق باختراق المجتمعات عن طريق السفارات، بل ونقل الأموال بالطائرات.

وأضاف رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، فى مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، أن قطر تمول المراكز الدينية فى الخارج بهدف دعم الإرهاب وخدمة أهدافها، كما أنها تمول مؤسسات أهلية تابعة لأعضاء فى البرلمان الأوروبى ومجلس العموم البريطانى للدفاع عن مصالحها، متابعا: "قطر من أخطر دول العالم فى الرشوة واختراق المجتمعات".