اعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن اعتقال ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" في الجانب الايمن من الموصل. وقال الناطق باسم الداخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة مشتركة من مديرية شرطة الحدباء التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى وبناءً على مذكرات قبض قضائية ومعلومات دقيقة تلقي القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش الارهابية".



وأضاف أن "احدهم كان يعمل فيما يسمى بالامنية ومطلوب بعدة قضايا ارهابية لدى قسم مكافحة ارهاب نينوى، فيما كان يعمل الاخران بصفة مقاتل فيما يسمى ديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل وثبث ذلك من خلال وثائق تثبت انتمائهم ومناصبهم"، مشيراً الى أنه "قد تم القبض عليهم في مناطق واحياء (التنك والعامل والمامون) في الجانب الايمن لمدينة الموصل".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تعلن اعتقال ثلاثة عناصر من 'داعش' في أيمن الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.