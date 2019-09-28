أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مصر، السبت، عن ضبط أكثر من 31 كيلوغراماً من مخدر "القات" داخل طرود بريدية بالمطار. وذكرت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، انه "تم احتواء ثلاثة طرود بريدية على كمية من المواد المخدرة مخبئة بداخلها قادمة من إحدى الدول الأجنبية مرورا بميناء القاهرة الجوي بنظام الترانزيت إلى إحدى الدول الأجنبية عن طريق إحدى شركات البريد".



وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية جرى تفتيش الطرود المشار إليها، وعثر بداخلها على كمية من مخدر القات، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 31 كيلو غراماً من المخدرات في مطار القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.