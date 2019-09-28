نفط ميسان يوجه انذاراً نهائياً للمدرب احمد دحام بسبب اساءته لجماهير النادي

دحام اساء لجماهير النادي بعد نهاية مباراة امس، حين رمى حذاءه على احد جماهير النادي بسبب الخسارة في المباراة بنتيجة 3-1.

وذكر النادي في بيان رسمي تلقت الخليج 365، نسخة مه، "تابعنا باهتمام بالغ تداعيات خسارة فريقنا بكرة القدم أمام فريق نادي الصناعات الكهربائية في إطار مباريات الدوري الممتاز يوم امس ، وأننا اذ نؤمن بأن كرة القدم فيها الفوز والخسارة الا اننا لانؤمن مطلقا ولانرضى بان يخرج احدا من عناويننا عن النص ويسيء لجماهيرنا التي كانت ومازالت وراء كل ماحققناه من نتائج متميزة وكانت ومازالت خير سند لنا وللفريق وواكبت رحلاته من الشمال الى الجنوب ".



واضاف "ومن هذا المنطلق فإننا نوجه انذاراً نهائيا لمدرب الفريق احمد دحام بسبب التصرف الذي حدث يوم امس ونطالبه بربط جأشه وان يهتم بأمر الفريق ولاينجر لصراعات جانبية تأكل من جرف فريقنا فضلاً عن اصدار عقوبة مالية بحقه، اما بالنسبة لجماهيرنا نقول أنكم سندنا وستبقون كذلك وسنبقى كما عهدتمونا اوفياء لشعار النادي و نحثكم في الوقت ذاته على الصبر و التشجيع الجميل الذي تتميزون به بعيداً عن التعصب الذي يولد الانتقاد الهدام لان الاخطاء واردة في كرة القدم".