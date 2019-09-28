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برشلونة يستعد لموقعة الإنتر بثنائية في شباك خيتافي

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2019-09-28 | 17:50

برشلونة يستعد لموقعة الإنتر بثنائية في شباك خيتافي

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حقق نادي أولى انتصاراته خارج دياره ملعب "كامب نو" على حساب خيتافي في الجولة السابعة من بطولة بهدفين نظيفين.
وافتتح أهداف المباراة، لويس سواريز، مهاجم البلاوجرانا في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول بعد تمريرة طولية من حارس فريقه مارك أندريه تير شتيجن، ليسددها أعلى حارس مرمى خيتافي ويتقدم لبرشلونة بالهدف الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح جونيور فيربو في تسجيل هدف المباراة الثاني لصالح فريقه الكتالوني، بعد متابعة جيدة لتسديدة من زميله كارليس بيريز من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ديفيد سوريا لكن أكملها المدافع الإسباني لداخل الشباك.

وشهدت المباراة حالة طرد كان صاحبها كليمنت لينجليه مدافع برشلونة في الدقيقة 82.

بهذا الفوز، يصعد برشلونة مؤقتًا لوصافة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، بينما يتجمد رصيد خيتافي عند النقطة السابعة في المركز الحادي عشر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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