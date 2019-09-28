برشلونة يستعد لموقعة الإنتر بثنائية في شباك خيتافي

2019-09-28 | 17:50
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حقق نادي برشلونة أولى انتصاراته خارج دياره ملعب "كامب نو" على حساب خيتافي في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني بهدفين نظيفين.
وفي الشوط الثاني، نجح جونيور فيربو في تسجيل هدف المباراة الثاني لصالح فريقه الكتالوني، بعد متابعة جيدة لتسديدة من زميله كارليس بيريز من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ديفيد سوريا لكن أكملها المدافع الإسباني لداخل الشباك.
وشهدت المباراة حالة طرد كان صاحبها كليمنت لينجليه مدافع برشلونة في الدقيقة 82.
بهذا الفوز، يصعد برشلونة مؤقتًا لوصافة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، بينما يتجمد رصيد خيتافي عند النقطة السابعة في المركز الحادي عشر.
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