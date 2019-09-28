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مدافع غاني يبصُم على اوراق انضمامه للصقور

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2019-09-28 | 17:42

مدافع غاني يبصُم على اوراق انضمامه للصقور

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اعلن نادي القوة الجوية، ضم المدافع الغاني ريتشارد بافور، لصفوف الصقور رسمياً لتمثيله في الموسم الجاري.
وذكر النادي عبر موقعه الرسمي، أن "المدافع الغاني ريتشارد بافور يوقع رسميا مع القوة الجوية لتمثيله في الاستحقاقات المقبلة".

تجدر الاشارة الى ان بافور وصل الى بغداد يوم الاربعاء الماضي قادماً من نادي الاسماعيلي المصري.


وانخرط بافور في تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين، لتحصل الادارة على الضوء الاخضر من الكادر التدريبي من اجل ضمه رسمياً.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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