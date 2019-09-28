مدافع غاني يبصُم على اوراق انضمامه للصقور

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2019-09-28 | 17:42
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اعلن نادي القوة الجوية، ضم المدافع الغاني ريتشارد بافور، لصفوف الصقور رسمياً لتمثيله في الموسم الجاري.
وذكر النادي عبر موقعه الرسمي، أن "المدافع الغاني ريتشارد بافور يوقع رسميا مع القوة الجوية لتمثيله في الاستحقاقات المقبلة".
تجدر الاشارة الى ان بافور وصل الى بغداد يوم الاربعاء الماضي قادماً من نادي الاسماعيلي المصري.
وانخرط بافور في تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين، لتحصل الادارة على الضوء الاخضر من الكادر التدريبي من اجل ضمه رسمياً.
تجدر الاشارة الى ان بافور وصل الى بغداد يوم الاربعاء الماضي قادماً من نادي الاسماعيلي المصري.
وانخرط بافور في تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين، لتحصل الادارة على الضوء الاخضر من الكادر التدريبي من اجل ضمه رسمياً.
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