اختتام تدريب "الموج الأحمر-2" العسكري لدول البحر الأحمر

اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك "الموج الأحمر ٢" بالسعودية، الذي استمر لعدة أيام بمشاركة دول مطلة على البحر الأحمر وهي: مصر والسعودية والأردن والسودان واليمن وجيبوتي.

وقال المتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إن المرحلة الختامية للتدريب اشتملت على تنفيذ بيان عملي على اقتحام إحدى الجزر الساحلية تحت غطاء القوات الجوية التي نفذت التمهيد النيراني، بجانب المعاونة الجوية من خلال استطلاع ساحل الجزيرة وتنفيذ الإبرار الجوي، وإسقاط عناصر القوات الخاصة البحرية على سطح الجزيرة بواسطة طائرات الهليكوبتر.

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وأضاف أن التدريب اشتمل أيضا على التصدي لهجوم الزوارق السريعة، والطائرات المسيرة باستخدام أنظمة التشويش والحرب الإلكترونية، والتدريب على أعمال البحث والإنقاذ وتنفيذ تمرين حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، والتدريب على أعمال الإمداد بالوقود وتبادل أسطح الهل بين الوحدات المصرية والسعودية وحماية سفينة ذات شحنة هامة.

وأضاف المتحدث العسكري، في بيان، أن التدريب اشتمل على الرمايات بالذخيرة الحية، وتنفيذ معركة تصادمية بالبحر، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة، أظهرت مدى التجانس والتنسيق بين الوحدات المشتركة في التدريب ومدى قدرتها على اتخاذ أوضاعها الهجومية والدفاعية التي تمكنها من التعامل مع الأهداف المختلفة، وتنفيذ قفز مظلي لمجموعات القفز الحر حاملين أعلام الدول المشاركة في التدريب.

ويأتي تدريب "الموج الأحمر ٢" في ضوء تنامي الأهمية الاستراتيجية لمنطقة البحر الأحمر، وتأكيداً على مدى ما وصلت إليه القوات المسلحة للدول المشتركة من انسجام وتوافق يظهر مدى تفوقها وقدرتها على تنسيق التعاون.

وحضر المرحلة الختامية للتدريب الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية، والفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلى رئيس هيئة الأركان العامة السعودية، ورؤساء أركان الدول المشاركة، وعدد من قادة القوات المسلحة للدول المشتركة في التدريب.