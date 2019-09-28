30 رئيس دولة وحكومة يحضرون مراسم تأبين جاك شيراك

أعلنت الرئاسة الفرنسية، السبت، أن نحو 30 رئيس دولة وحكومة أجنبية سيحضرون مراسم تأبين الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، الإثنين المقبل.

وقال الإليزيه، في بيان، إن بين الرؤساء الذين أعلن عنهم الروسي فيلاديمير بوتين والإيطالي سيرجيو ماتاريلا والكونجولي دينيس ساسو نجيسو ورئيسي الوزراء اللبناني سعد الحريري والمجري فيكتور أوربان.

وستجرى هذه المراسم للرئيس الفرنسي الأسبق الذي توفي، الخميس الماضي، عن عمر 86 عاما في كنيسة سان سولبيس عند الساعة 12:00 (10:00 ت غ) الإثنين المقبل.

وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال أعلنوا نيتهم حضور هذه المراسم.

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ومن الشخصيات الأجنبية التي أعلنت مشاركتها أيضا قادة سياسيون كانوا يشغلون مناصبهم في فترة حكم شيراك، مثل المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر ورئيس الوزراء الإسباني الأسبق خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو والرئيس السنغالي الأسبق عبدو ضيوف.

وأعلنت فرنسا الإثنين المقبل يوم حداد وطني تكريما للرئيس الراحل الذي كان من أبرز الشخصيات السياسية الفرنسية على مدار أربعين عاما.



وفي الساعة التاسعة والنصف (07:30 ت غ) صباح الإثنين، تقام أولا مراسم للعائلة قبل مراسم تكريم عسكرية في باحة مبنى الأنفاليد بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون.

وسينقل نعش الرئيس الراحل بعد ذلك من المبنى عند الساعة 11:00 (09:00) في موكب جنائزي بمواكبة كبيرة، إلى كنيسة سان سولبيس حيث سيترأس ماكرون مراسم بحضور الرؤساء السابقين فرنسوا هولاند ونيكولا ساركوزي وفاليري جيسكار ديستان.

وسيتم الوقوف دقيقة صمت في الإدارات والمدارس عند الساعة 15:00.

وليتاح لكل الفرنسيين تكريم جاك شيراك، ستجرى مراسم شعبية اعتبارا من الساعة 14:00 الأحد تحت قبة الأنفاليد.