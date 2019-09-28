سوريا: تركيا تدعم الإرهابيين وتقوض وحدتنا

قال وليد المعلم، وزير الخارجية السوري، إن تركيا قدمت الدعم للإرهابيين في سوريا، وهي أول من يعمل على تقويض وحدة بلاده.

وأضاف المعلم، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تركيا لم تنفذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات وقدمت الدعم للإرهابيين في سوريا.

وأوضح أن السياسات التركية سواء في إدلب أو شمال شرقي سوريا تهدد بتقويض كل الإنجازات التي تحققت في إطار اتفاق أستانة.

وأشار إلى أن أمريكا وتركيا لا تزالان باقيتين بوجودهما العسكري غير الشرعي شمالي سوريا، مؤكدا أن الشعب السوري هو صاحب الحق في تقرير مستقبله دون أي تدخل خارجي.

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ونوه وزير الخارجية السوري، بأن هناك من يستخدم الإرهاب لتهديد الشعوب التي ترفض الإملاءات الخارجية، مشددا على أن محاربة الإرهاب يجب أن تمثل أولوية لجميع الدول.





وعن اللاجئين السوريين المتواجدين في الخارج، قال المعلم في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "إن الأبواب مفتوحة أمامهم للعودة إلى وطنهم".

ومضى قائلا: "شهدنا فصلا جديدا من فصول التصعيد الإسرائيلي دفع المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من التوتر"، لافتا إلى أن إسرائيل شنت اعتداءات متكررة على الأراضي السورية.

وتابع: "القرار الأمريكي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان واعتبار القدس عاصمة لإسرائيل كلها باطلة شكلا ومضمونا"، مشددا على أن عصر ضم أراضي الغير بالقوة قد ولى.