ناقد سعودي يستعرض تناقضات شعارات وخطابات تنظيم الإخوان

السبت 28 سبتمبر 2019

الاخوان

كتب الخليج 365

استعرض الناقد السعودي المعروف، عبدالله الغذامي، تناقضات شعارات وخطابات تنظيم الإخوان المحظور في العديد من البلدان العربية والأوروبية منها المملكة العربية السعودية .



وقال الغذامي في تغريدة له بتويتر، رصدها (الخليج 365)، "لم أر كجماعة الإخوان المسلمين يقولون بالمحبة في الله ثم يخرجون من الملة كل من ينقد الحزب ولو بربع كلمة" .

Advertisements

وتساءل "أين هذه المحبة بإزاء الكره المخرج من الملة؟" .. داعياً إلى تأمل سؤاله الذي يقول فيه "ألم يكن الخوارج هم من كفروا كل مخالف لهم ...!!!" .

وأكد أنه لا يتهمهم بإنهم خوارج ولكنه يحتاج إلى إجابة لهذا السؤال .

ويشار إلى أن تنظيم الإخوان القائم على كتابات الداعية الإسلامي المصري، حسن البنأ والمفكر سيد قطب، يسعى للسيطرة على السلطة في العديد من البلدان العربية تحت شعار ومسمى الحكم الإسلامي .