شكرا لقرائتكم خبر عن 30 من زعماء العالم يحضرون مراسم تأبين جاك شيراك والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم (السبت)، أن نحو 30 رئيس دولة وحكومة أجنبية بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلنوا حضورهم مراسم تأبين الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، (الاثنين) القادم.
وكشف «الإليزيه»، أن بين الرؤساء الذين أعلنوا حضورهم، الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، والكونغولي دينيس ساسو نغيسو، ورئيسي الوزراء اللبناني سعد الحريري، والمجري فيكتور أوربان.
وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، قد أعلنوا نيتهم حضور التأبين.
وستُجرى المراسم للرئيس الأسبق الذي توفي (الخميس) الماضي عن 86 عاماً، في كنيسة سان سولبيس عند الساعة 12:00 (10:00 ت.غ) بعد غدٍ (الاثنين).
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