شكرا لقرائتكم خبر عن حملة اعتقالات.. والحوثي يصعد في الحديدة والضالع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

صعدت مليشيا الحوثي من هجماتها اليوم (السبت) على مواقع الجيش اليمني في محافظتي الحديدة والضالع.

وقالت مصادر عسكرية يمنية لـ«الخليج 365» إن المليشيات دفعت بتعزيزات كبيرة إلى منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، قصفت منطقة الفازة الساحلية في تحد واضح للأمم المتحدة وجهودها في إحياء الهدنة.

وأضافت المصادر أن خروقات وتعزيزات المليشيا تؤكد أنها غير راغبة في تحقيق السلام، ولفتت إلى أن المليشيات تستهدف بشكل يومي مدينة الصالح بقذائف الهاون.

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في غضون ذلك، اندلعت اشتباكات عنيفة في منطقة الحمرات التي تتمركز فيها قوات من الجيش اليمني اليوم عقب محاولة تسلل نفذتها عناصر حوثية.

وأفادت مصادر عسكرية بأن معارك عنيفة جرت في غرب منطقة حجر والمشاريح مع المتسللين الذين يحاولون السيطرة على المناطق المحاذية لمديرية الأزارق وجحاف، وأكدت المصادر أن خسائر فادحة تكبدتها المليشيا وأن عناصرها تحمل أشلاء وجثث قتلاها.

من جهة أخرى، نفذت المليشيات الحوثية خلال الـ24 ساعة الماضية حملات اعتقال في أوساط المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية احتفالاتهم بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر.

وذكرت تقارير إعلامية يمنية أن الاعتقالات شملت مواطنين في الحديدة وصنعاء ومناطق سيطرتها في تعز ممن خرجوا للشوارع للاحتفال بالعيد الوطني ومن تجد في هاتفه أغاني وطنية ضد نظام الحاكم قبل عام 1962.

وزعم مفتي الحوثيين شمس الدين بن شرف الدين الاحتفال بالأعياد الوطنية اليمنية الـ26 سبتمبر «محرم».