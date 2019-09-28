الموجز
دعا مالك عدلي ، المحامي الحقوقي ، النشطاء الداعمين للتظاهر وحشد الشباب للإعتذار ، ووصف ما فعلوه بمساعدة "حرامي" هربان في التغرير بالمواطنين .
حيث كتب عدلي على صفحته على موقع فيس بوك قائلاً : ممكن كل الناس اللي نظرت لانكيلاب وشيك وتغيير جذري وحلاوة بالقشطة وسندوتشات ببلاش .. وحمسوا شباب صغير وناس غلابة وساعدوا حرامي هربان في التغرير بالناس دي يعتذروا؟
وأضاف عدلي : ممكن تعتذروا لما يزيد عن ألفين أسرة دايخين علي عيالهم ومش عارفين حتي هما فين؟ ممكن تعتذروا لأنكم بسذاجة قد لا يكون وراها شر تخيلتم ان الحياة ممكن تتحسن بالنية والأماني البرتقاني؟
وأكد عدلي أن ما حدث كان محركه التدليس ، حيث قال : ممكن تعتذروا لأنكم نسيتم ألف باء سياسة وتنظيم واقتصاد وقعدتوا تقولوا كلام مش حقيقي في صورة معلومات حقيقية؟ ممكن تعتذروا لأنكم اتجريتم في سكة أولها وآخرها تدليس؟
وتابع عدلي : ممكن تعتذروا لأنكم استكترتوا علي الناس تاخد وقتها؟؟ ممكن تعتذروا للمحامين اللي وسطهم اتقطم وجزمهم دابت في النيابات والمحاكم علشان انتوا تقعدوا تقولوا أي كلام؟ متعتذروش، عوضوا الأسر عن فقد عيالها للاشئ.. ايه رأيكم؟ مش انتوا برضه بتوع الفاير جيم؟ ومعلومات من الداخل؟ وأنباء من الخارج؟ وعاجل وآجل وسابق ولاحق؟ ياولاد ****** يا ******
كانت هذه تفاصيل خبر مالك عدلي: ساعدتوا «حرامي هربان» واتجريتوا في سكة أولها وآخرها تدليس.. ممكن تعتذروا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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