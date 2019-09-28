تظاهر عشرات النساء في ​اسطنبول​ احتجاجا على أعمال ​العنف​ التي تستهدف النساء، ونددن بعجز ​الحكومة​ عن مواجهة هذه الظاهرة التي تواصل الازدياد. وسارت المتظاهرات في حي كاديكوي في القسم الآسيوي من المدينة، وأطلقن هتافات مثل "أوقفوا قتل النساء"، و"لا تتفرجوا على هذا العنف، إفعلوا شيئا لوقفه".

وروت متظاهرات حوادث عدة وقعت نساء ضحيتها مثل ايمين بولوت (38 عاما) التي قتلها زوجها السابق في آب الماضي طعنا بسكين في رقبتها إثر شجار بينهما حصل في مقهى في مدينية كيريكالي في وسط البلاد أمام ابنتهما البالغة العاشرة من العمر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تظاهرة نسائية ضد أعمال العنف التي تستهدف النساء في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.