وزير الخارجية الارميني أكد استمرار العلاقات مع ايران

أكد وزير الخارجية الارميني زهراب منتساكانيان "استمرار العلاقات بين أرمينيا والجمهورية الاسلامية الايرانية"، مشيراً إلى أن "أرمينيا ترى المحادثات عالية المستوى والعلاقات الودية مع ايران هامة للغاية".
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