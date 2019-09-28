وزير الخارجية الارميني أكد استمرار العلاقات مع ايران

أكد وزير الخارجية الارميني زهراب منتساكانيان "استمرار العلاقات بين ​أرمينيا​ و​الجمهورية​ الاسلامية ال​ايران​ية"، مشيراً إلى أن "أرمينيا ترى المحادثات عالية المستوى والعلاقات الودية مع ايران هامة للغاية".

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