إطلاق الغاز المسيل للدموع وفتح خراطيم المياه على المحتجين في هونغ كونغ

أطلقت شرطة هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع وفتحت خراطيم المياه، في محاولة لتفريق المحتجين المناهضين للحكومة الذين ألقوا حجارة وحطموا نوافذ، وأغلقوا طريقاً رئيسياً بجوار مسيرة ضخمة مؤيدة للديمقراطية بالقرب من مقر جيش التحرير الشعبي الصيني.
وارتدى عدد كبير من المحتجين أقنعة وسترات سوداء ولاذوا بالفرار بعدما تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة وهو ما أصبح معتادا على مدى الشهور الثلاثة الماضية.
وحطّم المتظاهرين نوافذ مكاتب حكومية وحاولوا اقتحامها ورددوا ألفاظاً بذيئة، ورسموا شعارات على مقدمة أحذيتهم ووجهوا أضواء ليزر إلى طائرة هليكوبتر تحلق فوق المكان.
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