قائد بالحرس الثوري: لا حاجة الى ارسال صواريخ وطائرات مسيرة الى احد

اكد قائد فيلق "سيد الشهداء" التابع لحرس ​الثورة الاسلامية​ العميد حسن حسن زادة ان "لا حاجة الى ارسال ​صواريخ​ وطائرات مسيرة الى احد"، مشيراً إلى أن "لا حاجة لان نرسل صواريخ وطائرات مسيرة الى دولة او جماعة ما لان دعمنا لمن يكافح الاستكبار هو دعم معنوي عبر نقل فكر ​المقاومة​".

ونوه الى "تاثير فكر المقاومة الذي حقق انتصارات لليمنيين"، لافتا الى "تشكيل الدفاع الوطني في ​سوريا​ بدعم من الشهيد همداني وسائر الشهداء ما حال دون سقوط سوريا بيد الارهابيين والاسراع في ​القضاء​ عليهم".