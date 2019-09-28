قائد بالحرس الثوري: لا حاجة الى ارسال صواريخ وطائرات مسيرة الى احد

اكد قائد فيلق "سيد الشهداء" التابع لحرس الثورة الاسلامية العميد حسن حسن زادة ان "لا حاجة الى ارسال صواريخ وطائرات مسيرة الى احد"، مشيراً إلى أن "لا حاجة لان نرسل صواريخ وطائرات مسيرة الى دولة او جماعة ما لان دعمنا لمن يكافح الاستكبار هو دعم معنوي عبر نقل فكر المقاومة".
ونوه الى "تاثير فكر المقاومة الذي حقق انتصارات لليمنيين"، لافتا الى "تشكيل الدفاع الوطني في سوريا بدعم من الشهيد همداني وسائر الشهداء ما حال دون سقوط سوريا بيد الارهابيين والاسراع في القضاء عليهم".
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