سلطات الامارات تقدم 15 مليون دولار لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

أعلنت سلطات الامارات انها ستقدم مساهمة مالية قدرها 15 مليون دولار أميركي لدهم هيئة ​الأمم المتحدة​ للمرأة، بحسب ما أعلن بيان رسمي، ويأتي الإعلان بينما تنعقد اجتماعات ​الجمعية العمومية​ للأمم المتحدة في ​نيويورك​.

وذكر البيان أن سيتم تقديم المساهمة في الأعوام الثلاثة المقبلة، في إطار التزام ​أبو ظبي​ دعمها للهيئة. وبحسب البيان فإن ​الإمارات​ قدمت منذ تأسيس الهيئة عام 2010 نحو 26 مليون دولار أميركي لميزانيتها الأساسية.

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