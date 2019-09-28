مادورو: وصول دفعة جديدة من الخبراء العسكريين الروس إلى فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ أن دفعة جديدة من الخبراء العسكريين الروس وصلت إلى كاراكاس، موضحاً أن "الخبراء الروس وصلوا إلى ​فنزويلا​ قبل عدة أيام، لتبديل نظرائهم السابقين والذين قدموا إلى البلاد مطلع العام الحالي، وأن الدفعة ​الجديدة​ سيستمرون في تقديم النصائح والدعم التقني للقوات الفنزويلية".

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