عيتاني: مصرون على القيام بمشاريع كبيرة وزيادة الساحات العامة للقاء اللبنانيين

لفت رئيس ​بلدية بيروت​ ​جمال عيتاني​ إلى أن "رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​ بنى هذه المنطقة وأعاد إعمارها لجمع اللبنانيين"، مؤكداً أن "بلدية بيروت مصرة على أن تقوم بمشاريع كبيرة وزيادة الساحات العامة للقاء اللبنانيين".

وخلال احتفال "مجموعة فرعون" بعيدها الـ150 في ​ساحة النجمة​ ببيروت، أشار عيتاني إلى أن "الشراكة بين القطاعين الخاص والعام هو العامود الفقري للاقتصاد في أي بلد في ​العالم​"، لافتاً إلى أن "بلدية بيروا بالتعاون مع ​القطاع الخاص​ تقوم بعدد من المشاريع المهمة للمنطقة".