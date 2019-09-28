عيتاني: مصرون على القيام بمشاريع كبيرة وزيادة الساحات العامة للقاء اللبنانيين

لفت رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني إلى أن "رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري بنى هذه المنطقة وأعاد إعمارها لجمع اللبنانيين"، مؤكداً أن "بلدية بيروت مصرة على أن تقوم بمشاريع كبيرة وزيادة الساحات العامة للقاء اللبنانيين".
وخلال احتفال "مجموعة فرعون" بعيدها الـ150 في ساحة النجمة ببيروت، أشار عيتاني إلى أن "الشراكة بين القطاعين الخاص والعام هو العامود الفقري للاقتصاد في أي بلد في العالم"، لافتاً إلى أن "بلدية بيروا بالتعاون مع القطاع الخاص تقوم بعدد من المشاريع المهمة للمنطقة".
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