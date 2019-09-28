المطران درويش أقام حفل غداء تكريمي للمعتمد البطريركي الإنطاكي في روسيا المتروبوليت نيفن صيقلي

أقام رئيس اساقفة ​الفرزل​ وزحلة و​البقاع​ ​المطران عصام يوحنا درويش​ حفل غداء تكريمي للمعتمد البطريركي الإنطاكي في ​روسيا​ المتروبوليت نيفن صيقلي، احتفالاً بيوبيله الكهنوتي الستون. ورحب المطران درويش كلمة بالحضور، مهنئاً المتروبوليت صيقلي بيوبيله الستون، معتبراً ان تكريمه هو تكريم لكل زحلة. من جهته، لفت المتروبوليت صيقلي إلى "إنني لا اعتبر هذا التكريم لشخصي، هو تكريم للمدينة . انا شاكر لكم سيدنا لأنك تكرّم المدينة من خلال شخصي، أنا اسميك صائداً للناس، تصطاد الناس بشبكة ​المحبة​ التي تملكها. كلمات ​السيد المسيح​ لبطرس "انت من الآن تكون صائداً للناس" وهذه الكلمات متمسك فيها.سيدنا عصام يحمل في قلبه ثمر الروح على ما قال بولس الرسول في رسالته الى اهل غلاطية: ثمر الروح، الإيمان، المحبة، السلام، طول الأناة والإصلاح. انظروا الى ما شهدناه اليوم من انجازات في هذه المطرانية، الإصلاح الذي يقوم به سيادة المطران درويش، محبته لأهل زحلة والبقاعيين وسيدنا عصام يحمل هذا الثمر، ثمر الروح ويعمل لمجد الكنيسة ومجدزحلة ومجد لبنان".

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