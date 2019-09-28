المفتي عبدالله: نريد السلام العادل وليس السلام مقابل الإزدهار

أبدى مفتي صور وجبل عامل القاضي ​الشيخ حسن عبدالله​ تفهمه لـ"موقف ودور ​قوات اليونفيل​ في الجنوب، وخاصة في الآونة الأخيرة"، مشددا على "موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري في حق لبنان بالدفاع عن النفس، وحماية سيادته وأرضه، وخاصة عندما تخرق ​إسرائيل​ القرار الدولي 1701 الذي يحدد مهام اليونفيل في لبنان، ويلزم الجميع باحترام مضامينه".

وخلال استقباله القائد العام لقوات اليونفيل الجنرال ستيفانو ​ديل كول​، أكد عبدالله أن "السلام العادل الذي يعيد الحقوق لأصحابها، هو السلام الذي نريد، وليس السلام مقابل الازدهار"، مردفا "نحن لسنا طلاب حروب، بل نريد ان نكون اعزاء في وطننا".