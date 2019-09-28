المفتي عبدالله: نريد السلام العادل وليس السلام مقابل الإزدهار

أبدى مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله تفهمه لـ"موقف ودور قوات اليونفيل في الجنوب، وخاصة في الآونة الأخيرة"، مشددا على "موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري في حق لبنان بالدفاع عن النفس، وحماية سيادته وأرضه، وخاصة عندما تخرق إسرائيل القرار الدولي 1701 الذي يحدد مهام اليونفيل في لبنان، ويلزم الجميع باحترام مضامينه".
وخلال استقباله القائد العام لقوات اليونفيل الجنرال ستيفانو ديل كول، أكد عبدالله أن "السلام العادل الذي يعيد الحقوق لأصحابها، هو السلام الذي نريد، وليس السلام مقابل الازدهار"، مردفا "نحن لسنا طلاب حروب، بل نريد ان نكون اعزاء في وطننا".
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