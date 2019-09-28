دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

على نفس المسالك والممرات التي مَشَت عليها أميرة ويلز الراحلة ديانا في أنغولا يوماً، يعود ابنها الأمير هاري بعد 22 عاماً ليكمل ما بدأته هناك. حيث قام بزيارة موقع الألغام في هوامبو بأنغولا، والذي تحوّل إلى "مجتمع نشط وحيّ" منذ حملة ديانا.

وارتدى هاري -كما والدته- الدرع الواقي، وقام بزيارة حقل ألغام تم إزالته جزئياً وشارك بعمليات التخلص من الألغام. ويسترجع الأمير هاري إنجازات والدته في أنغولا ويتحدث عنها متأثراً:" بالتأكيد أنا فخور بما قامت به، وأعود هنا اليوم لأنهي ما بدأته منذ أعوام ولأرى مدى التأثير الذي تركته وكيف تحول المكان إلى مجتمع حيّ ونابض بالحياة ."

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي فرنسا تعلن إخماد حريق مصنع المواد الكيميائية في مدينة روان فرنسا Euronews Arabia

شاهد: خدمة "كريم" لنقل الأشخاص تدخل مدينة الموصل مواصلات عامة Euronews Arabia

شاهد: نفوق عشرات "الحيتان الصغيرة" على شاطئ في الرأس الأخضر الرأس الأخضر Euronews Arabia 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO على خطى والدته الراحلة ديانا بعد 22 سنة.. الأمير هاري يزور حقول الألغام في أنغولا Euronews Arabia مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وهذا ما أكده كميل والن، المدير الإستراتيجي في مؤسسة هالو ترست، حيث قال: "تغيير شكل المكان بشكل جذري منذ إزالة الألغام والآن هو عبارة عن مجتمع نشط يضم مدارس ومتاجر وشركات."

ويرافق الأمير هاري في رحلته جمعية "هالو ترست" الخيرية البريطانية لإزالة الألغام وهي نفس الجمعية التي رافقت ديانا في زيارتها عام 1997.

© متوفر بواسطة Euronews SA رويترز

الأميرة ديانا وهي تسير في أحد ممرات السلامة لحقول الألغام الأرضية في هوامبو أنغولا، 15 يناير1997 رويترز

"إزالة الألغام طريق نحو السلام"

هذا وزار الأمير هاري بلدة ديريكو التي تقع في الجنوب الشرقي والتي لا تزال في طورالتطهير من الألغام. وخلال زيارته قال:"إن الألغام الأرضية هي ندبة حرب لم تلتئم بعد"، وأضاف "إزالة هذه الألغام ستعزز الفرص أمام المجتمعات لإيجاد السلام".

وكانت أميرة ويلز ديانا قد لفتت أنظار العالم إلى أهمية العمل على إزالة الألغام الأرضية من أنغولا خلال زيارتها إلى هناك عام 1997. لكنها لم تعش طويلاً لرؤية ثمار زيارتها حيث توفيت في وقت لاحق من ذلك العام.

بعد زيارة ديانا وُقّعت معاهدة دولية لحظر الأسلحة. كما تجاوزت أنغولا الواقعة في الجنوب الأفريقي سنوات من الحرب الأهلية الطاحنة وتأمل بأن تكون خالية من الألغام بحلول عام 2025. والآن بات الحقل الذي كانت تمشي عليه ديانا شارعاً مزدحماً بالسكان والأطفال وهم يلعبون."الأميرة ديانا: حياتها وإرثها" وثائقي يرويه الاميران ويليام وهاري شاهد: "رقصة ملكية" من الأمير هاري وزوجته على هامش زيارة إلى جنوب إفريقيا أنغولا "تسير في الاتجاه الصحيح" لتعزيز الاستثمارات الأجنبية