دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper هبوط اضطراري لطائرة رئيس وزراء باكستان بسبب عطل فني

غيرت الطائرة التي كانت تقل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مسارها لتهبط اضطراريًا في نيويورك بعد تعرضها أمس الجمعة لخلل فني، وهو في طريق عودته إلى بلاده بعد المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

وذكرت قناة «جيو نيوز» اليوم السبت أنه يجري إصلاح الخلل الفني البسيط وليس هناك سبب يدعو للقلق. وقالت إنه تم اكتشاف الخلل الفني عندما كانت الطائرة بالقرب من تورونتو بكندا، ولم يتم كشف النقاب عن طبيعة هذا الخلل الفني.

وقضى خان ليلة أمس الجمعة في نيويورك وسوف يستقل الطائرة عندما يتم إصلاح الخلل الفني، ولم يتضح بعد المدة التي سوف يستغرقها إصلاح هذا الخلل.