كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد المعلم: واشنطن وأنقرة تتواجدان في سوريا بشكل غير شرعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واشنطن وأنقرة تتواجدان في سوريا بشكل غير شرعي.

وأضاف: "صبرنا على تنفيذ المبادرات السياسية المتعلقة بشأن إدلب أملا بإيجاد حلول بشأن جبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية". وأشار إلى أن تركيا لم تنفذ التزاماتها بشأن جبهة النصرة وواصلت دعم الإرهابيين، والنظام التركي يواصل حماية إرهابيي النصرة في إدلب. ونوه بأنه على القوات الأجنبية التي لم تأت بطلب من الحكومة مغادرة سوريا لأنها قوات احتلال، مضيفا: "لا يمكن لتركيا أن تعلن أنها مع وحدة سوريا وهي أول من يعمل على تقويض ذلك". وتابع: "تعاطينا بكل إيجابية مع مفاوضات أستانا ومخرجات مؤتمر سوتشي، وتمكنا من الاتفاق مع المبعوث الدولي على قواعد الإجراءات المتعلقة باللجنة الدستورية". وأكد الاستعداد للعمل مع الدول الصديقة والمبعوث الدولي لإطلاق عمل اللجنة الدستورية، مشددا بضرورة الالتزام بوحدة وسيادة واستقلال سوريا، وعدم فرض أي شروط بشأن عمل اللجنة الدستورية.

وأوضح "المعلم"، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، أن

وأعلن أن الأبواب مفتوحة أمام جميع اللاجئين السوريين للعودة الآمنة إلى بلادهم، منوها بأن بعض الدول الغربية وحتى المضيفة للاجئين السوريين تعرقل عودتهم إلى بلادهم.

وفيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي، قال "المعلم"، إن الانتهاكات الإسرائيلية ضد سوريا لم تكن لتستمر لولا الدعم الأمريكي.

وأضاف: "متمسكون بحقنا في الجولان واستعادته حتى حدود عام 1967".

وأكد وزير الخارجية السوري أن الجولان سوري، ولا بد من إجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي ووقف عدوانها.

وتابع: "نحن على أعتاب نصر نهائي في الحرب".