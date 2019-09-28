كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هبوط اضطراري لطائرة عمران خان في نيويورك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اضطرت طائرة عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني، إلى الهبوط الاضطراري في نيويورك، بعد تعرضها لعطل فني.

وغيرت الطائرة مسارها إلى نيوريورك، بعدما كانت في طريق العودة إلى بلاده بعد المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

ويتم العمل حاليًا على إصلاح الخلل الفني الذي لحق بالطائرة بالقرب من تورونتو بكندا، بينما لم يتم الكشف عن طبيعة هذا الخلل والمدة المستغرقة لإصلاحه.

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ومن المقرر أن يستقل عمران خان الطائرة بعدما يتم الانتهاء من إصلاح الخلل الفني، إذ قضى ليل أمس في نيويورك.

وذكرت قناة "جيو تي في" اليوم السبت، أن طائرة الوفد الباكستاني الذي شارك في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى رأسه خان، قد انطلقت من مطار جون كندي مساء الجمعة، لكنها اضطرت للعودة بسبب عطل فني طرأ عليها.

ووفقا للقناة، تم اكتشاف عطل فني بسيط على بعد حوالي 700 كيلومتر عن نيويورك، فقرر الطاقم العودة إلى مطار المغادرة لتشخيص العطل وإصلاح الطائرة.