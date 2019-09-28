شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: سننافس على أكبر عدد بانتخابات المحليات ونهدف لصناعة كوادر سياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الدكتور خالد عبد المنعم قنديل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب عن تفاؤله بمستقبل حزب الوفد ومستقبل مصر، قائلا: "حزب الوفد يقدم نموذج يحتذى به للأحزاب المصرية وللشباب المصرى فى الإعداد الجيد لخوض الاستحقاقات الانتخابية".

وقال الدكتور خالد قنديل، خلال معسكر شباب الوفد بمدينة العين السخنة اليوم، أن المعسكر نجح من خلال فعالياته والمحاضرات التى ألقاها القيادات الوفدية على مدار ثلاثة أيام فى إكساب شباب الوفد المهارات والخبرات الأساسية اللازمة فى العمل السياسى التى تؤهلهم لخوض الإستحقاقات الانتخابية المقبلة سواء محليات أو مجلسى «النواب والشيوخ».

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وأضاف قنديل، أن المعسكر نجح فى تقديم جرعة سياسية مميزة، وقدم أيضا الفكر السياسى المحترم المنضبط، وتعلّم الشباب المشاركين فى المعسكر أهمية الانتخابات المقبلة وهو خطوة مهمة فى سبيل إعداد كوادر شبابية وفدية قادرة على حصد أكبر عدد من المقاعد على مستوى الجمهورية.

وأضاف رئيس اقتصادية الوفد، أن الحزب سينافس على أكبر عدد من المجالس المحلية فى الانتخابات المحلية المقبلة مؤكدا أن حزب الوفد معروف عنه أنه ماكينة إنتاج كوادر مميزة تخدم الوطن من خلال مواقعها السياسية، مؤكدا على ثقته أن الحزب قادر على انتاج افضل الكوادر من خلال الشباب الوفدى الواعى القادر على حمل الراية واستكمال مسيرة البناء.