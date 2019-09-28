كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند: مقتل 60 شخصًا بسبب الأمطار الغزيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال أحد المسؤولين المعنيين بمكافحة الكوارث، شاكتي فيرما: معظم الوفيات ناجمة عن انهيار المنازل.. لقي أشخاص أيضًا حتفهم في حوادث البرق والغرق بالإضافة إلى لدغات الثعابين، مشيرًا إلى أن مدينتي واراناسي، وبراياجراج، اللتين يأتي إليهما زوار هندوس من بين أكثر الأماكن تضررًا.

وأمر رئيس وزراء ولاية أوتار براديش ، يوجي أديتياناث، الهيئات المحلية بتقديم إغاثة وعلاج المصابين في المنطقة المتضررة.

وقد تم الإعلان عن مبالغ تعويضات قيمتها 400 ألف روبية (5600 دولار) لأقارب هؤلاء القتلى. وكانت أمطار غزيرة قد اجتاحت ولاية ماهاراشترا غرب البلاد في الأيام الأخيرة، ولقي 21 شخصًا حتفهم في منطقة بون. وغالبًا ما يشهد موسم الأمطار الموسمية في الهند في الفترة من يونيو حتى أوائل أكتوبر أمطارًا غزيرة تتسبب في وفيات ودمار.

ولقي أكثر من 1600 شخص حتفهم في حوادث متعلقة بالأمطار بين يونيو و24 سبتمبر، طبقا لوزارة الداخلية.

وفي وقت سابق من الأسبوع، أودت فيضانات عارمة بأرواح 17 شخصا على الأقل في ولاية ماهاراشترا غرب البلاد.

وتعد الأمطار الموسمية الغزيرة مصدرا مهما للمياه في البلاد لكنها تقتل سنويا مئات المواطنين.

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وأسفرت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة والأنهار التي اجتاحت مناطق واسعة من غرب وجنوب الهند، عن مقتل 33 شخصا على الأقل، وأجبرت 180 ألف شخص على إخلاء منازلهم، اليوم الخميس، وفقاً لوكالة رويترز.

توتسبب الأمطار الموسمية الموسمية في الفترة من يونيو إلى سبتمبر في الوفيات والنزوح الجماعي في جميع أنحاء جنوب آسيا كل عام، ولكنها تسبب أكثر من 70% من الأمطار في الهند، وهي أمر ضروري لإنتاج المحاصيل والنمو الاقتصادي.

وقال مسؤولون، إن حصيلة القتلى في الفيضانات بلغت 25 في ولاية مهاراشترا الغربية بحلول اليوم الخميس، بينما أظهرت بيانات حكومية في ولاية كارناتاكا الجنوبية المجاورة ثمانية قتلى.

وفاضت الأنهار على ضفافها في بعض أجزاء ولاية ماهاراشترا بعد أن أطلقت السلطات المياه من السدود الممتلئة بما يصل إلى 670 ملم (26.4 بوصة) من الأمطار المتلقاة خلال أسبوع.